Acervo do museu do COI vem ao Brasil Pelo menos seis capitais brasileiras devem receber, a partir deste ano, exposições itinerantes de parte do acervo do Museu Olímpico, com sede em Lausanne (Suíça). Em 29 de janeiro, o local será fechado por 20 meses para reforma. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) está próximo de fechar acordo para expor cerca de 800 peças no País durante 14 meses. A primeira cidade a receber o projeto será o Rio, em outubro, em local ainda indefinido.