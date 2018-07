Acesso à elite pode ser decidido hoje

Uma semana depois de o Goiás festejar sua volta à Série A do Brasileiro, três outras equipes podem fazer o mesmo hoje: Criciúma, Atlético-PR e Vitória. O time catarinense e o paranaense vão se enfrentar em Criciúma e subirão com um empate, desde que o São Caetano não vença o Goiás, no ABC.

Diferentemente do Atlético, o Criciúma tem a vantagem de não depender do resultado do São Caetano: basta a ele vencer. Quanto ao Vitória, sua situação é idêntica à do clube de Curitiba. Ou seja, subirá até com empate com o Joinville, desde que o São Caetano não ganhe.