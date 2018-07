Acidente com carro de apoio deixa dois mortos Um acidente entre um táxi e um veículo de apoio do Rali Dacar resultou em duas mortes a 10 km da fronteira entre Peru e Chile. O motorista e um passageiro do táxi - que transportava seis pessoas - não resistiram ao choque frontal contra o carro de apoio, que levava outras três. Na prova, Nasser Al-Attiyah, do Catar, venceu a etapa entre Arica e Calama, no Chile, entre os carros. O chileno Francisco López ganhou entre as motos.