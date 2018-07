Acidente de Schumacher e lesão de Anderson Silva marcam fim de semana

SÃO PAULO - O último fim de semana de 2013 acabou marcado por contusões e acidentes. No UFC 168, Anderson Silva sofreu uma grave lesão na perna esquerda no 2.º round da luta contra Chris Weidman. Já Michael Schumacher, heptacampeão da Fórmula 1, acidentou-se enquanto esquiava na França e está internado em estado grave. Na Rússia, o lutador Besik Kudukhov, quatro vezes campeão mundial e medalha de prata na Olimpíada de Londres, morreu em acidente automobilístico. Disputas no tênis, no futebol inglês e na NBA também ocorreram nos últimos dois dias. Confira o resumo do fim de semana esportivo.

SCHUMACHER

O heptacampeão da Fórmula 1, Michael Schumacher sofreu um acidente enquanto esquiava, em Meribel, nos alpes da França. Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital de Genoble, na França, o ex-piloto de 44 anos sofreu um traumatismo craniano com coma e precisou de uma intervenção neurocirúrgica. O estado de saúde é grave. Schumacher bateu a cabeça em uma rocha no momento da queda e foi levado para um hospital de Moutiers. Depois, o ex-piloto de 44 anos foi transferido para o Hospital Universitário de Grenoble às 12h40 (horário local, 9h40 no horário de Brasília).

UFC 168

O brasileiro Anderson Silva não tem mesmo sorte diante de Chris Weidman. Na madrugada de sábado, ao tentar retomar o cinturão dos médios no UFC 168, ele acabou sofrendo uma séria lesão e ainda não sabe quando poderá voltar ao octógono. Ele não foi bem no 1º round, mas no seguinte tentava ditar o ritmo da luta quando acertou um chute no rival e acabou tendo uma fratura na tíbia esquerda. Teve de desistir do combate e viu o cinturão ficar mais distante.

A lesão foi grave e o brasileiro precisou deixar o octógono de maca, direto para um hospital em Las Vegas. Horas depois, a Zuffa, empresa proprietária do UFC, informou que Anderson Silva havia passado por cirurgia, que foi realizada com sucesso, e terá que ficar de três a seis meses afastado do esporte. Presente na torcida, em Las Vegas, Vitor Belfort será o próximo oponente do americano Weidman, na busca pelo cinturão dos pesos médios.

ACIDENTE FATAL

O lutador russo Besik Kudukhov faleceu na madrugada deste domingo após seu veículo se chocar com um caminhão em uma rodovia federal. Em comunicado oficial emitido pela Federação Russa de Luta Livre, o atleta estava indo de Vladikavkaz para Krasnodar. Kudukhov sagrou-se campeão mundial da modalidade em 2007, 2009, 2010 e 2011. Além disso, conquistou duas medalhas olímpicas, uma de prata e uma de bronze, em Londres 2012 e Pequim 2008, respectivamente.

FUTEBOL INTERNACIONAL

O Arsenal derrotou o Newcastle por 1 a 0 fora de casa e retomou a liderança do Campeonato Inglês, com 42 pontos em 19 jogos. A equipe ultrapassou o Manchester City, que bateu o Crystal Palace também pela contagem mínima e chegou aos 41 pontos. O Chelsea é o terceiro colocado, com 40 pontos. O time de Londres venceu o Liverpool de virada em casa, com gols de Hazard e Eto'o. A 20.ª rodada do Inglês será disputada no dia 1.º. Os campeonatos da Espanha, França e Itália voltam a ser disputados no começo de 2014. O Alemão será retomado no próximo dia 24.

TRÊS GOLS

O ex-atacante Romário e atual deputado federal marcou três gols no jogo festivo disputado no Maracanã no último sábado. Com a presença de um bom público no estádio, os amigos de Zico, time em que Romário atuou, bateu um combinado denominado de Estrelas do Brasil. A partida terminou 7 a 3.

TÊNIS

Novak Djokovic faturou pela terceira vez consecutiva o título do torneio de exibição disputado em Abu Dabi, que é encarado pelos tenistas como preparação para o Aberto da Austrália. Neste sábado, o sérvio venceu o espanhol David Ferrer na final por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

Djokovic não disputará mais nenhuma competição até o primeiro Grand Slam do ano. Já Rafael Nadal vai entrar no ATP 250 de Doha, que contará também com o escocês Andy Murray. Roger Federer, por sua vez, competirá no Torneio de Brisbane. As duas competições terão início neste fim de semana.

NBA

O Miami Heat contou com uma incrível atuação de Chris Bosh para vencer na rodada de sábado da NBA. Sem LeBron James, contundido, o ala/pivô assumiu o controle da partida, marcou 37 pontos, além de 10 rebotes, e conduziu a equipe da Flórida a um suado triunfo por 108 a 107 sobre o Portland Trail Blazers, na casa do adversário.

Na noite de sexta-feira, o Washington Wizards teve interrompida a boa sequência de jogos que vinha apresentando na temporada da NBA. Após três vitórias consecutivas, a equipe de Nenê não resistiu ao Minnesota Timberwolves e foi derrotada pelo placar de por 120 a 98, fora de casa.

Já em Cleveland, do pivô Andrew Bynum segue decepcionando na NBA. Vezes por suas seguidas contusões nos joelhos, vezes pelo temperamento que o deixa muito abaixo do potencial que tem, o jogador continua sem conseguir uma sequência em alto nível e vai fechando as portas na liga norte-americana. Sua passagem pelo Cleveland Cavaliers pode ter chegado ao fim, neste sábado. A saída de Bynum é benéfica para Anderson Varejão, que assume o posto de titular no Cleveland.