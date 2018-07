Acompanhe ao vivo a disputa de título mundial por Medina

Depois de dias de espera, finalmente o Billabong Pipe Masters vai colocar suas baterias na água. Nesta sexta-feira, o brasileiro Gabriel Medina disputará o título mundial com o australiano Mick Fanning e o norte-americano Kelly Slater. O mar não está tão grande como o esperado, mas a organização terá de realizar a prova de qualquer jeito, pois o prazo para término do torneio é neste sábado.

A competição está sendo realizada na praia de Pipeline, no Havaí, e está na terceira fase, eliminatória, quando Medina encara o havaiano Dusty Payne, Fanning enfrenta o francês Jeremy Flores e Slater testa suas forças diante do brasileiro Alejo Muniz. Uma vitória do brasileiro será muito importante para não depender de outros resultados.

Depois da terceira fase, os vencedores se juntam na quarta fase, com três surfistas em cada bateria, sendo que o vencedor salta para as quartas de final e os perdedores vão para uma repescagem. A partir daí, será disputa a semifinal, com os vencedores, e na sequência a grande final da competição.