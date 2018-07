Acompanhe as eliminatórias do Troféu Maria Lenk

O campeão olímpico e mundial Cesar Cielo começa a disputar nesta segunda-feira o Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação - o Troféu Maria Lenk 2015, no parque aquático do Fluminense, no Rio - com 347 atletas de 39 clubes e o site oficial do evento transmite ao vivo as eliminatórias.

A competição vai até sábado e será marcada pela disputa entre os brasileiros por vagas nas seleções para o Pan e para o Mundial. E pela luta entre os clubes. Será a primeira vez que Cesar Cielo e Thiago Pereira nadam juntos pelo Fiat/Minas. O Minas Tênis Clube tem nove títulos brasileiros (1987, 89/91/93/94/96/97, 2011 e 2013).

O Maria Lenk será classificatório para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, de 14 a 18 de julho, e o Mundial dos Esportes Aquáticos de Kazan, na Rússia, de 2 a 9 de agosto. Cada país classifica dois atletas por provas - a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) informou que as seleções serão anunciadas até a metade do mês de maio.