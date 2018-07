Acorda, Timão!

Repare que, de uns tempos para cá, equipes que pisam no gramado impecável do Estádio Magalhães Pinto (se o nome oficial não mudou), sem muito ímpeto e controle, levam surras sem direito a atenuantes e saem cabisbaixas, macambúzias, eliminadas, humilhadas. De memória, e a minha não é nada excepcional, lembro do Olímpia na final da Libertadores de 2013, contra o Atlético, da seleção nos... bem, naquele jogo com a Alemanha em julho, e agora o Corinthians, pela Copa do Brasil.

O que o trio teve em comum? Alguns pontos. Um deles, a dose de presunção - se consideravam com mão na taça ou na vaga. A convicção de sucesso os fez relaxar - os paraguaios levaram de 2 a 0 e perderam o título nos pênaltis, o Brasil dava como certa a passagem para a decisão e o Corinthians sentou na glória, após abrir o marcador e acumular placar de 3 a 0. E todos, ao notarem o vigor do rival, ficaram prostrados, boquiabertos, apavorados. Caíram mais do que a Bolsa em meio a boatarias.

O novo Mineirão começa a virar palco adequado para quem se dispõe a jogar bem, pra frente, com energia e competência. Características que, assim como a honestidade, deveriam ser obrigatórias, corriqueiras e não vistas como qualidades excepcionais. Enfim, consagra os que não enrolam.

Em português claro e sem rococós: o Corinthians mereceu tomar a sova histórica do Galo. Faz tempo que tem estilo chocho, desbotado, um reco-reco que não empolga o Baldo, o dr. Felici, o Roberto da Wanda, nem a dupla fraterna Venâncio/Toninho Pé-gelado, uns fanáticos de carteirinha que resumem a paixão alvinegra. Um tédio só.

Raros os momentos vibrantes do Corinthians na atual temporada. Ou, pra ser justo e não parecer má vontade com o Mano Menezes, esporádicos os episódios empolgantes que proporcionou desde dezembro de 2012, quando bateu o Chelsea e conquistou o Mundial de Clubes no Japão. De lá pra cá, parece que bastaram os louros, que murcharam assim como a vontade.

O ano de 2013 não acrescentou nada - mas os tropeços foram superados pelo estado de beatitude com as alegrias precedentes. O estalo veio mais ou menos nesta época, quando fugiu a Copa do Brasil e no Brasileirão o Timão fazia figuração. O alarme soou no Parque e Tite, delicadamente, foi convidado a reciclar-se. Houve a encenação de abraços de dirigente pra cá, agradecimentos emocionados do técnico pra lá. Sobrou, pra valer, a sensação de que seria necessária reformulação para 2014.

Daí entra em cena Mano. O consenso sinalizava para o retorno de um profissional identificado com o clube, responsável pela reconstrução na Série B de 2008 e outros sucessos. Escolha natural - que não vingou.

Mano limpou a área, como era desejo da cartolagem, recebeu novos jogadores, com a esperança de remontar o time e recolocá-lo no prumo. Não deu certo no Paulistão, mas ok, tudo bem, era início de ano. Também não funcionou na Copa do Brasil (e o susto diante do Bragantino nas oitavas?) e no Brasileiro o Corinthians é o rei dos empates.

O que ocorre? Os jogadores incorporaram a mentalidade de brigar por vantagem mínima? Não se livram da síndrome do "jogar com o regulamento"? Tite e Mano têm a ver com isso. Mas só eles? Faltam desafios? Bastidores andam agitados?

Um pouco de tudo isso. A defasagem corintiana escancarou-se diante de um Atlético que se lançou à frente, a acreditar no milagre da superação e na recompensa pela ousadia. O prêmio veio com os 4 a 1, sem nenhum reparo ou contestação.

O Corinthians dorme no ponto há quase dois anos. Acorda, pessoal!