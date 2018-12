Acordo autoriza atuação de jogadores cubanos na liga de beisebol dos EUA

HAVANA - A Federação Cubana de Beisebol (FCB) anunciou nesta quarta-feira, 19, que assinou um acordo com a Major League Baseball (MLB), principal liga de beisebol dos Estados Unidos, que permitirá que jogadores de Cuba assinem contratos com as 30 equipes profissionais americanas. Com a medida, os cubanos não terão mais de desertar para jogar nos EUA.

O acordo deve pôr fim às fugas que muitos jogadores tiveram de recorrer para chegar aos EUA e completar o sonho de jogar na principal liga do esporte. Além de atuar por equipes americanas sem perder a nacionalidade, os cubanos manterão o vínculo com a seleção de Cuba, o que era proibido em casos de fuga.

As negociações para o pacto duraram três anos e garante uma relação de parceira, estável e não politizada entre as ligas dos dois países. Para a FCB, o acordo é um "modo legítimo" para que os jogadores cubanos possam jogar em "igualdades de condições" na MLB.

A parceria também vale para cubanos que se mudaram para um terceiro país e, de lá, foram contratados por equipes que disputam a liga americana. Essa modalidade de "fuga" cresceu nos últimos cinco anos. Em 2015, mais de cem jogadores cubanos usaram esse caminho.

O governo de Cuba espera que a parceria contribua para conter atividades ilícitas, como o tráfico de pessoas. Muitos jogadores recorreram a esse tipo de serviço para chegar aos EUA.

Regras do acordo entre cubanos e americanos

Segundo o acordo, a FCB deverá liberar todos os jogadores contratados por equipes americanas que tenham mais de 25 anos e seis de experiência na Série Nacional do Campeonato Cubano. Os atletas que não cumprirem esses requisitos poderão ser autorizados a competir nos EUA, mas contratados como amadores.

Além disso, a entidade receberá uma quantia para liberar cada atleta, valor independente das negociações entre ele e sua equipe.

A entidade que comanda o beisebol cubano acredita que o acordo terá um impacto positivo para muitos atletas do país e o avaliou como um reconhecimento da qualidade do esporte na ilha. \ EFE