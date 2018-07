'Acredito que poderei ganhar a medalha (de ouro)'

Entre o sonho de disputar uma Olimpíada e o desafio de retomar uma sequência de bons resultados. Essa é a vida atual da brasileira Angela Park, de 21 anos. A paranaense, de Foz do Iguaçu, é considerada um fenômeno do golfe e neste fim de semana fará uma de suas raras exibições no País.

Filha de pais coreanos que tentaram a vida no País e depois se mudaram para os Estados Unidos quando a menina tinha 8 anos, perdeu o vínculo com a língua portuguesa. A vida na Califórnia, porém, lhe proporcionou o contato com tacos e bolinhas, bem mais populares por lá.

Angela não demorou a demonstrar talento. Depois de apresentar ótimos resultados em competições amadoras, a brasileira se profissionalizou em 2007 e no ano seguinte conseguiu os resultados que lhe credenciaram a participar do principal circuito do golfe feminino, o LPGA.

Foi uma ascensão meteórica. A brasileira foi considerada a estreante do ano, até mesmo com um segundo lugar no US Open, um dos eventos mais importantes do calendário internacional. Seria o equivalente no tênis a chegar a uma final de Grand Slam. Terminou a temporada como número 9 do ranking mundial.

Mas nem tudo foi fácil para Angela. No ano passado, a queda de desempenho tornou-se evidente e, sem muitas explicações, a atleta desistiu de alguns torneios e caiu no ranking da LPGA. Angela desconversa, mas o que se comenta nos bastidores do golfe é que sucumbiu ao estresse da rigorosa rotina de treinos e competições monitoradas de perto por seu pai. Precisou parar durante um tempo para se recuperar e poder enfrentar novamente com mais disposição a pressão das principais eventos do circuito.

Em 2010, o início não foi dos mais promissores. Angela se retirou da primeira competição da temporada - o Bell Micro Classic, em Mobile, no Alabama -, mas espera retomar o rumo e o grande desempenho na etapa brasileira do LPGA, que será realizada no Rio neste fim de semana no Itanhangá Golf Clube. Ela desafiará, entre outras estrelas, a campeã do evento no ano passado, a escocesa Catriona Matthew.

Abaixo, a entrevista da golfista, que fez questão de responder às perguntas enviadas pelo Estado por e-mail em português. A atletas está estudando o idioma para poder pedir nos restaurantes cariocas dois de seus pratos preferidos: churrasco e pão de queijo.

Não tivemos a oportunidade de saber como você recebeu a notícia de que o Brasil vai organizar a Olimpíada com competição de golfe. Você acredita que pode representar o País e ganhar uma medalha? Tem algum plano olímpico de longo prazo?

Sim, eu acredito que poderei representar o Brasil e ganhar uma medalha. De ouro, se Deus quiser. Meu planos são treinar bastante e jogar bem os campeonatos da LPGA.

Você acredita que a inclusão do golfe na Olimpíada pode ter um impacto profundo no esporte?

Sim, a Olimpíada é um evento mundial. Agora, o mundo inteiro vai poder acompanhar o esporte.

Você vem ao Brasil para uma competição. Acredita que terá a oportunidade de ficar mais próximo da torcida e fazer o golfe um esporte mais popular no País?

Espero que sim. Mas fazer o golfe mais popular vai ser difícil com a Copa começando em junho. Todo mundo só está pensando na seleção brasileira.

Sabemos que a maioria dos atletas de ponta, tanto no golfe como em outros esportes, não tem muito tempo para cultivar amizades, ir ao cinema e outras coisas que a maioria dos jovens costuma fazer. É o que ocorre com você? Como é sua rotina e que tipo de sacrifícios pessoais costuma fazer?

Sim, acontece com todos os atletas. Tenho de sacrificar muitas coisas para me dedicar ao esporte. Meu dia começa na academia. Pela manhã treino com o meu preparador físico, depois exercito o meu golfe. Se der tempo, eu tento sair com as minhas amigas.

No ano passado você deixou de competir em alguns torneios e soubemos que teve alguns problemas por causa de um estresse profundo. Como foi? Acredita que conseguirá voltar a ser uma das líderes do ranking (da LPGA) ainda neste ano ou acha que isso vai demorar um pouco mais?

No começo do ano passado, joguei bem os primeiros campeonatos, mas depois meu rendimento começou descer. Perdi confiança no meu swing (na precisão dos movimentos para dar a tacada na bola) e quando isso acontece é difícil recuperar. Espero que neste ano meu swing melhore e eu volte a jogar da maneira que eu jogava nos meus primeiros anos da LPGA. Atuando melhor, poderei representar o Brasil na Olimpíada.

Você já definiu seu calendário para esta temporada?

Espero jogar em todos os campeonatos deste ano (ao todo, o circuito da LPGA conta com 27 torneios).