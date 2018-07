Acuado, Roberto Carlos ameaça sair do Corinthians

SÃO PAULO - Roberto Carlos pode entrar para o hall de jogadores do Corinthians que fracassaram na Libertadores, tiveram seu nome ligado diretamente à eliminação e acabaram deixando o clube. Acusado de ter "pipocado" na partida de volta diante do Tolima, na Colômbia - não jogou alegando contusão -, o lateral-esquerdo revelou que pode deixar o Alvinegro. Possível perseguição de torcedores e propostas milionárias do Los Angeles Galaxy, dos EUA, e do Makhachkala, da Rússia, abreviariam sua passagem no Parque São Jorge.

Guinei (1991), Edilson e Vampeta (2000), Roger (2003) e Coelho (2006) foram algumas vítimas da ira dos corintianos depois de queda na Libertadores. Eles saíram após manifestações de vandalismo e ameaças de agressão. Agora é a vez de Roberto Carlos. "Estou repensando algumas coisas, estruturando minha segurança. Estou sendo muito ameaçado por telefone e minha família também. Até motos estão perseguindo meu carro nas ruas. Isso está passando dos limites. O Fabiano (Farah, agente) está voltando do exterior no início da próxima semana. Se vier com alguma coisa boa, devo aceitar", disse o lateral ao site Lancenet. "Não vou para outro clube brasileiro, mas fora é outra situação. Vou analisar o que é melhor para mim e posso ir embora, sim", admitiu.

Desde a volta do Corinthians da Colômbia, ele, o amigo Ronaldo e o técnico Tite são os mais perseguidos por torcedores. Seu nome foi pichado na sede do clube e ele teve de deixar o treino de sexta-feira pela porta dos fundos do CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico.

Uma reunião entre Fabiano Farah e o presidente Andrés Sanchez, possivelmente nesta sexta-feira, deve definir o futuro do jogador, que há pouco tempo declarou seu amor ao clube e se definiu "um corintiano". A diretoria garante sua segurança nas dependências corintianas e vai tentar demovê-lo da ideia de sair, sob a justificativa de que se trata de atos isolados - como ocorreram até com o próprio presidente alvinegro.

Eleito o melhor lateral-esquerdo do Brasileiro de 2010, Roberto Carlos fez 64 jogos pelo time, com seis gols. Após bom ano, começou 2011 com gol olímpico. Chegou a pré-Libertadores e tudo mudou. Mercado, porém, não lhe falta. Além de Galaxy e Makhachkala, West Ham (ING) e Roma (ITA) querem tê-lo no elenco. No Brasil, Fluminense e Cruzeiro demonstraram interesse.

Solidariedade. Corintianos entraram na página de recados do jogador, no site oficial do clube, para pedir sua permanência. Com elogios como "Roberto é o melhor do mundo" e "o Corinthians precisa de você", iniciaram a campanha "Fica R6".

