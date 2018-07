Acusado de agressão, técnico deixa judô do Japão Ryuji Sonoda, treinador da seleção feminina de judô do Japão, renunciou ao seu cargo após acusações de que ele abusou fisicamente de atletas durante um período de treinamento antes dos Jogos Olímpicos de Londres. Sonoda disse nesta quinta-feira que seria "difícil" para ele continuar o seu trabalho após as acusações.