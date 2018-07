Acusado de corrupção, filho do ex-presidente da IAAF é interrogado no Senegal

Envolvido no escândalo de corrupção da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês), Papa Massata Diack foi interrogado na madrugada desta quinta-feira pela polícia do Senegal durante sete horas. Ele foi questionado a respeito do seu envolvimento no caso que tem seu pai, Lamine Diack, como principal acusado. Lamine, ex-presidente da IAAF, é acusado de corrupção e extorsão em uma investigação liderada pelas autoridades francesas.

Papa Massata foi interrogado na central de polícia de Dakar, capital do Senegal. Ele atuava como consultor de marketing da IAAF e foi acusado de extorquir atletas flagrados em testes antidoping. Ele e seu pai tentavam obter propinas dos esportistas para não divulgar o resultado dos exames. O caso envolve principalmente atletas russos.

Apesar de ter ficado sete horas sendo questionado pela polícia, o advogado de Papa Massata afirmou que seu cliente participou somente de uma "audiência". Ele disse também que Papa Massata não responde a qualquer acusação criminal no Senegal. Autoridades do país africano já anunciaram que não pretendem extraditar o filho de Lamine, apesar dos pedidos da França. Isso não impede, contudo, que ele seja preso ao deixar o país natal.

Antes de ser alvo de um pedido de prisão na França, e de ser investigado até pela Interpol, o senegalês foi banido do esporte pela própria Comissão de Ética da IAAF por ser considerado culpado nos casos de extorsão. Ele recorreu junto à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês).

Já seu pai, que comandou a IAAF por 16 anos, é acusado pelas autoridades francesas de embolsar cerca de 1 milhão de euros em propina para esconder o resultado de testes antidoping, a maior parte de atletas russos. Lamine chegou a ser preso na França, no fim do ano passado, mas foi liberado após pagar fiança.