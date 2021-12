Ex-nadador campeão olímpico Yannick Agnel diz que teve relações sexuais com menor, mas nega coerção

Acusado de estupro e agressão sexual a uma menor de 15 anos, o francês Yannick Agnel, dono de duas medalhas olímpicas na natação, reconheceu ter havido relações sexuais, mas afirmou não ter sentimento de que teria acontecido "coação", segundo disse Edwige Roux-Morizot, da Procuradoria da República de Mulhouse, no leste da França, em entrevista coletiva. A acusação de estupro e agressão sexual foi feita pela diferença de idade para a adolescente, que tinha 13 anos na época dos fatos, em 2016.

Roux-Morizot destacou que há uma diferença de idade de 11 anos entre os dois e que, na época em que ocorreu, Agnel já era campeão olímpico - nos 200 metros livres e 4x100 metros livres em Londres-2012 -, sendo uma personalidade na França.

Roux-Morizot lembrou, inclusive, que, por se tratar de menor de 15 anos de idade, a lei francesa intervém, inclusive, em caso de ter ocorrido consentimento. Segundo o jornal francês L'Équipe, a adolescente é filha do técnico de Agnel na época, Lionel Horter.

A prisão preventiva do campeão olímpico, segundo Roux-Morizot, não foi pedida pelo tempo que aconteceram os supostos crimes. Ela considera suficientes as medidas impostas pelo juiz do caso, de que o ex-nadador deva entregar o passaporte, não possa deixar Paris, nem entrar contato com a vítima ou a família dela. De acordo com a promotora, a investigação segue em curso e novos depoimentos serão colhidos em breve.

Por causa disso, o campeão olímpico pode ser condenado a pena de até 15 anos de prisão, caso seja considerado culpado das acusações da Procuradoria.

Os episódios teriam acontecido em diferentes locais onde Agnel estava treinando, como no Rio de Janeiro, em Tenerife, na Espanha, e na Tailândia, segundo a promotora.