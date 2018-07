Acusadores de Armstrong são suspensos após confissão

Tom Danielson, George Hincapie, Levi Leipheimer, Christian Vande Velde e David Zabriskie aceitaram a suspensão como parte de um acordo pelo qual prestarão depoimento jurado à Usada (agência antidoping dos EUA).

A USA Cycling elogiou os ciclistas por confessarem a transgressão, mas disseram que as suspensões serão mantidas, e que os resultados obtidos durante o período em que houve uso confesso de doping serão anulados.

Os cinco ciclistas, todos eles ex-colegas de Armstrong, estão entre as 26 pessoas que depuseram contra o heptacampeão da Volta da França, banido do esporte e privado de todos os seus títulos no mês passado, depois de decidir por não contestar as acusações de doping que lhe foram imputadas.

Armstrong, no entanto, insistiu que é inocente, e seus advogados acusaram a Usada de promover uma "caça às bruxas".

Mas a Usada divulgou na quarta-feira um relatório citando "provas inegáveis" de que Armstrong foi um dos chefes de um esquema sofisticado para a distribuição e consumo de doping entre ciclistas.