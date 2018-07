Adeptos da bola oval, brasileiros sonham com crescimento do futebol americano

SÃO PAULO - Enquanto os clubes paulistas se preparam para a 17ª rodada do Paulistão no futebol, neste final de semana, sete equipes das mais tradicionais do Estado seguram a ansiedade para o início da terceira edição do Campeonato Paulista de Futebol Americano. Domingo, o campeão da primeira edição do campeonato, o São Paulo Storm, estreia contra o Brasil Devilz, um dos times mais tradicionais da cidade, ao meio-dia, no Parque das Águias, em Sorocaba (SP).

O técnico do São Paulo Storm, Danilo Müller, está confiante para a nova edição do campeonato da bola oval. "O elenco está muito mais forte que o da edição que fomos campeões. Os que ficaram evoluíram e os que chegaram deram mais força ao grupo. Acredito que esse seja a melhor time do Storms que já construímos", afirma.

No mesmo dia, às 15h, o campeão da Taça São Paulo, Itatiba Priests, entra em confronto com o Sorocaba Vipers, também no Parque das Águias. A Taça São Paulo foi disputada no segundo semestre do ano passado.

O jogador Gabriel Estrela, do Itatiba Priests, acredita em um bom resultado no domingo. "Estamos bastante confiantes para o jogo contra o Sorocaba Vipers. A base do time continua a mesma desde a vitória da Taça São Paulo e estamos esperando um jogo bastante positivo", comenta o atleta, que também é filho do dono da Hélio Estrela, responsável pelo time-empresa.

Quem levou o título na última edição do Campeonato Paulista de Futebol Americano foi o Corinthians Steamrollers, que não participará da competição neste ano porque está disputando um campeonato paralelo. Para completar a tabela, o vice-campeão do ano passado, o Spartans Football, joga no dia 15 de abril, contra o estreante Rio Preto Weilers. Outro time que participa pela primeira vez do torneio é o Araçatuba Touros, que pega o Devilz em sua primeira partida, no final do mês de abril.

A importadora de equipamentos de futebol americano no país, KG Esportes, apoia a competição e, neste ano, vai direcionar uma melhor verba de patrocínio para o pagamento da arbitragem do campeonato. No entanto, patrocinadores e parceiros ainda são necessários para maior divulgação do esporte no Estado. Para trabalhar com essa divulgação, o torneio, chancelado pela Associação de Futebol Americano do Brasil (AFAB), contratou a consultoria profissional da Contra Ataque, uma empresa especializada na gestão de marketing esportivo.