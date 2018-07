Adeus, Coalhada No momento em que recebi a trágica notícia da morte de Chico Anysio - gênio maior do humorismo, arte que revelou tantos gigantes no Brasil -, não consegui deixar de pensar que o saudoso Coalhada também havia nos deixado para sempre. Sou de uma geração que cresceu vendo Chico City e que se tornou íntima dos mais de 70 personagens que o mestre da comédia criou ao longo de uma carreira incansável. E o folclórico jogador de futebol Coalhada era um dos meus favoritos. A composição hilária já começava pelo nome de batismo do sujeito: Otavio Arlindo Antunes do Nascimento. Antunes é o primeiro sobrenome de Zico, enquanto Nascimento é o último de Pelé. Apesar de todo esse pedigree, Coalhada era um "craque'' de futebol tão vistoso quanto seu tipo: um magrelo vesgo de cabelos encaracolados, que, pelas mãos do empresário Bigode, outro picareta, rodou pelos mais bizarros times do Brasil.