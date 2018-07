Adeus de Popó será com mexicano, que soma 9 derrotas em 11 lutas

Gabriel "El Rey" Martinez, de 30 anos, será o adversário de Acelino "Popó" Freitas na sua despedida do boxe profissional, dia 11 de novembro, em Belém. O mexicano soma 29 vitórias (16 nocautes), dez derrotas e um empate. Nos 11 últimos combates, o pugilista de Empalme saiu derrotado nove vezes.

"El Rey" teve uma sequência invicta de 18 lutas. Perdeu pela primeira vez em 18 de abril de 2008, ao ser superado por Saul Canelo Alvarez, um dos grandes astros do boxe atual. O duelo foi paralisado aos dez segundos do 12º round, por causa de um corte no supercílio esquerdo de Martinez. Estava em jogo o cinturão Fedecentro da Associação Mundial de Boxe.

Além de Canelo, Martinez enfrentou pugilistas importantes como Yori Boy Campas, Mike Alvarado e Jesus Soto Karas.

Popó, ex-campeão mundial dos superpenas e leves, não luta desde 2015, quando venceu o argentino Mateo Damian Veron, por nocaute no terceiro assalto, em Santos. O tetracampeão mundial soma 40 vitórias (34 nocautes) e duas derrotas.