Adílson Batista é plano B para um 'não' de Scolari

A decisão do próximo treinador do Palmeiras está nas mãos de Luiz Felipe Scolari. Se ele der um sinal positivo, a diretoria vai esperá-lo até o fim da Copa do Mundo, em que vai ser comentarista de uma emissora de tevê sul-africana. Caso o clube perceba que será difícil contar com o técnico, o plano B entrará em ação: Adílson Batista, que pode deixar o Cruzeiro depois da eliminação de ontem na Libertadores.

Felipão é sonho antigo da torcida e de diretores, que veem nele o único salvador para a crise que assombra o time há meses. Mas há alguns problemas que o impedem de fechar logo contrato. A questão financeira, segundo cartolas, seria o menor deles ? o treinador já manifestou interesse em ficar mais um tempo na Europa e deve receber convites em breve de outros clubes.

O presidente Luiz Gonzaga Belluzzo confirmou ontem a primeira opção para o cargo deixado por Antônio Carlos. "O Felipão é consagrado, identificado. Se tiver disponível, disposto, conversaremos com ele. Seria muito bom tê-lo de volta", disse à Rádio Bandeirantes. O cartola, porém, admite ser difícil trazer o experiente treinador para o Brasil. "Não gosto de iludir ninguém, não gosto de dar esperanças ao torcedor do Palmeiras."

Com a saída de Antônio Carlos, vários nomes surgiram na lista de futuro treinador. Sérgio Soares e Jorginho foram alguns deles, mas a diretoria resolveu contratar alguém mais experiente. Abel Braga e Adílson Batista foram os mais cotados.

O Palmeiras espera resposta de Felipão até amanhã. Os dirigentes vão conversar novamente com ele para saber de seus planos e para falar sobre salários. Caso ele dê alguma esperança, a diretoria vai manter Jorge Parraga no comando até o fim da Copa para esperar o treinador pentacampeão mundial com a seleção. Mas, se a resposta for negativa, uma reunião será marcada com Adílson Batista para tentar sua contratação ? o técnico do Cruzeiro já cogitou a possibilidade de treinar o Alviverde.

Interino. Enquanto não acerta definitivamente seu treinador, o Palmeiras vai a campo no sábado, contra o Grêmio, em casa, com Jorge Parraga. Após a demissão de Muricy Ramalho, em fevereiro, o técnico do time B foi chamado às pressas para comandar os profissionais, mas ficou no cargo interinamente por apenas 24 horas ? Antônio Carlos foi chamado logo em seguida.

"O que vai acontecer no futuro eu não sei. Acredito no meu trabalho e vou abraçar essa oportunidade", disse. "Vou tentar o máximo de vitórias nestes cinco jogos (até a parada para a Copa). Isso se eu permanecer aqui."

Parraga está ansioso em seu primeiro jogo no time principal. Contra o Grêmio, aliás, será a última partida do Palmeiras no Palestra Itália. O estádio será fechado para as obras da Arena. "Talvez seja o destino. Já consegui um grande feito que foi subir o Palmeiras B para a Série A2 do Paulista", lembrou. "Que seja um jogo marcante, inesquecível para o público." Ontem, no contato com o grupo, Parraga tratou de acalmar os jogadores após as confusões. "Dei apoio e tranquilidade aos atletas", falou o treinador.