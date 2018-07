Adílson Batista se transforma no plano A da diretoria santista

Adílson Batista é o novo plano A do Santos após a recusa de Abel Braga. Dois dias depois de ser demitido pelo Corinthians, ele foi sondado por importante assessor da presidência do clube. Na oportunidade, a conversa não evoluiu porque eram grandes as chances de Abel deixar o Al-Jazira. Agora, o caminho está aberto.

O presidente santista, Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro, confirmou que Adílson, por ter experiência em competições continentais, é candidato à sucessão de Dorival Júnior, mas afirmou que outros nomes são estudados. Luís Álvaro assegurou que não está negociando com nenhum treinador. "Não temos pressa e o que queremos é fazer a melhor contratação." Ele também disse que é quase certo que contra o Internacional, sábado, em Porto Alegre, o interino Marcelo Martelotte continue à frente do time. "Marcelo faz parte da nossa comissão técnica permanente e realiza um bom trabalho."

A ausência do diretor Pedro Luís Nunes Conceição é a explicação para o Santos não contratar Adílson Batista para os sete jogos restantes do Brasileiro. O dirigente viajou para os EUA no fim da noite de segunda-feira para tratar de assuntos pessoais.

Mano fala. O técnico da seleção brasileira afirmou, em entrevista ao site Terra, que a liberdade dada a Neymar fez o atacante pensar que "pode tudo" e defendeu a atitude disciplinadora do técnico Dorival Júnior. Mano também falou sobre a reação de Paulo Henrique Ganso, que não aceitou ser substituído na final do Campeonato Paulista. "É uma mistura de personalidade com falta de disciplina."