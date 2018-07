Adilson Batista vai ao hotel e tem o primeiro papo com elenco do São Paulo

O técnico Adílson Batista será apresentando oficialmente nesta segunda-feira à tarde no CT da Barra Funda, mas só vai iniciar efetivamente o seu trabalho à frente do São Paulo no dia seguinte, quando os jogadores se reapresentam depois da vitória diante Internacional por 3 a 0 no Beira-Rio, em partida realizada no domingo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O primeiro contato com o elenco, porém, já ocorreu ontem em Porto Alegre. O treinador esteve no hotel que hospedou o São Paulo, conversou com o auxiliar Milton Cruz, de quem recebeu caloroso abraço, e depois com o vice-presidente João Paulo de Jesus Lopes.

Adílson foi ainda apresentado oficialmente aos jogadores depois da preleção de Milton Cruz e disse algumas palavras. Em seguida, foi para o Beira-Rio no ônibus da delegação, onde acompanhou o jogo ao lado da diretoria nas tribunas do estádio.

"O elenco do São Paulo é muito forte, conheço bem. São jogadores experientes e jovens com muito potencial. Isso passa confiança para qualquer técnico. Vamos brigar", afirmou Adílson.

O treinador assinou contrato até o final do ano, com possibilidade de prorrogação por mais um, desde que coloque o São Paulo pelo menos na Libertadores de 2012. Se isso ocorrer, vai ganhar um aumento.

Reforço. A diretoria não confirma oficialmente porque o jogador ainda não assinou o contrato, mas o lateral-direito Ivan Piris, do Cerro Porteño e reserva do Paraguai na Copa América, vai defender o São Paulo.

O defensor teve os seus direitos adquiridos por um grupo de investidores que vai colocá-lo no Morumbi.

Por outro lado, o Bayern de Munique, da Alemanha, recusou uma oferta para aquisição de 50% dos direitos do zagueiro Breno. Agora, o São Paulo vai retomar negociação para fechar com o uruguaio Sebastian Coates.

