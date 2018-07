Adílson põe fim às experiências no Santos Adílson Batista abandona as experiências e o revezamento de jogadores e vai armar um time forte para enfrentar o Noroeste, na sexta-feira à noite, na reabertura da Vila Belmiro. Além de Rafael e Elano, que cumpriram suspensão diante do Santo André, Arouca vem treinando com bola e deve disputar sua primeira partida da temporada.