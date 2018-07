Adilson vê vitória merecida e elogia atuação do Vasco

A boa atuação do Vasco e a vitória por 2 a 0 sobre o Ceará, sábado, no Estádio de São Januário, pela 16ª rodada da Série B, empolgaram o técnico Adilson Batista. Ele destacou a importância do triunfo no duelo entre os dois primeiros colocados da divisão de acesso e avaliou que o seu time mereceu o resultado final.

"Fizemos um grande jogo, controlamos bem a partida. Tivemos volume, posse de bola e finalizamos. O jogo era importante, o adversário vinha bem, eliminando o Internacional da Copa do Brasil. Sabíamos da responsabilidade e os jogadores estão de parabéns", disse.

O resultado da partida levou o Vasco a se igualar em pontos com o Ceará, ambos com 31, mas o manteve na vice-liderança em razão dos critérios de desempate. De qualquer forma, confirmou o bom momento do time, que faturou a quarta vitória consecutiva. Para Adilson, o mérito é do elenco, que lhe dá várias opções.

"Entra o rendimento. O Dakson trocou de lado hoje e fez uma boa partida. O Jhon Cley começou de um lado e terminou de outro. Preciso entender o adversário, mas sabemos que precisamos ter um esquema. A função é nossa e cabe a vocês (jornalistas) julgarem", declarou.

Adilson também festejou o fim da oscilação, que, segundo ele, vinha acontecendo em razão dos problemas do time. Porém, o treinador vascaíno pediu concentração para que a sequência de vitórias seja ampliada.

"Todos nós sabemos que o Vasco é um adversário que o pessoal respeita. Já presenciei jogos difíceis aqui. Mas nós tivemos uma série de problemas pós-Estadual. Alguns não tem paciência, mas nós aqui da diretoria trabalhamos com calma e com seriedade. Ainda tem muitos jogos e precisamos continuar mantendo esse ritmo", afirmou.

Embalado, o Vasco volta a entrar em campo na próxima terça-feira, quando vai enfrentar o Vila Nova, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 17ª rodada da Série B.