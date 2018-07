Administração dos esportes vira tema principal de livro

SÃO PAULO - A profissionalização nos esportes virou assunto batido nos últimos anos. A maioria dos clubes já percebeu que boa administração traz maior caixa e mais investimentos no futuro, como consequência. Baseado neste tema, os professores Michel e Fauze Mattar irão lançar, nesta segunda-feira, o livro “Gestão de Negócios Esportivos”. O evento irá acontecer na Livraria Cultura do Shopping Bourbon, em São Paulo, à partir das 19h. A obra, lançada pela editora Elsevier, tem como objetivo auxiliar profissionais e estudantes a entenderem a dinâmica e os meandros da gestão do tema no País.

Para a elaboração do livro, foram convidados grandes conhecedores do tema. Nomes como Caio Megale, Amir Somoggi e Luiz Felipe Santoro, escreveram em capítulos sobre temas como indústria e economia do esporte, legislação esportiva, estrutura organizacional, planejamento estratégicos, gestão de atletas e equipes, eventos esportivos, entre outros temas.

Com o objetivo de discutir conceitos, métodos e técnicas, o livro busca tornar as decisões relacionadas à administração de instituições esportivas mais eficazes. "A principal das razões que nos motivaram a escrever este livro foi a percepção de que há no Brasil uma pressão crescente de inúmeros setores da sociedade sobre as instituições esportivas, por uma gestão profissional, qualificada, eficaz e competente. Por outro lado, há uma carência de livros-texto essencialmente brasileiros sobre gestão de negócios esportivos", explica um dos co-autores Michel Mattar, que é professor do curso de gestão de negócios esportivos da Fundação Instituto de Administração (FIA).

Professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), Fauze Mattar explica que além dos conceitos teoricos, os leitores também podem acompanhar as explicações através de artes exemplificadas. “Os leitores serão expostos ao ambiente das instituições esportivas e aos conceitos, métodos e técnicas que devem fundamentar as decisões e a gestão dessas instituições. Cada capítulo conterá, além do texto, exemplificações dos conteúdos apresentados, casos ilustrativos, questões para serem respondidas e casos e exercícios para serem resolvidos”, afirma o outro organizador da obra.

O livro, que já vem sendo utilizado como fonte de informação no curso online da FIA, contém 287 e poderá ser encontrado nas melhores casas especializadas do País, com preço de R$ 95, em média.