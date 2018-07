'Adolescente mais forte dos EUA' vai ao Pan pelo Brasil após ser pego no doping

Pat já foi conhecido como o "adolescente mais forte dos Estados Unidos". Fenômeno no Youtube, chegou a ser tratado até como o "adolescente mais forte do mundo" em 2010, quando completou 20 anos. Em outras gravações, ele aparece batendo o recorde mundial júnior em treinos. Natural de Las Vegas, Pat foi logo tratado como fenômeno, mas não era bem assim.

Campeão norte-americano da categoria +105 kg em 2011, levantando um total de 389 kg (Fernando Reis Saraiva foi campeão pan-americano naquele ano com 410 kg), Pat não repetia nas competições o desempenho dos treinos. Até que passou por dois testes antidoping fora de competição, em 7 e 27 de fevereiro de 2012. Testou positivo para hormônio do crescimento nos dois exames. Admitiu o doping e recebeu dois anos de suspensão. Ficou fora da Olimpíada de Londres, no mesmo ano.

A punição acabou em março do ano passado e, em setembro, Pat já estava competindo pelo Brasil. Ele é filho de pai brasileiro e, com as portas fechadas nos Estados Unidos, decidiu tentar competir na Olimpíada pelos donos da casa. Em maio passado, participou da seletiva para o Pan e se classificou na categoria até 105 kg (uma abaixo da que competia anteriormente), levantando um total de 370 kg, sendo 170 kg no arranco e 200 kg no arremesso.

Ficou bem abaixo do que pode fazer. No Mundial do ano passado, levantou 206 kg no arremesso, mas falhou nas três tentativas do arranco e ficou sem resultado. No Pan, a expectativa é levantar cerca de 385 kg na soma dos dois exercícios. Se conseguir, volta para o Brasil com medalha.

Na Olimpíada, o Brasil tem direito a cinco convites, sendo três no masculino, e não vai conseguir mais do que isso. Um dos convites é de Fernando Saraiva. Pat e Mateus Gregório Machado são rivais na categoria até 105 kg e um dos dois será convocado. A terceira vaga fica entre o derrotado nesta disputa e Marco Túlio Gregório, da até 93 kg, irmão de Mateus.