Adrian Buchan supera Kelly Slater e vence etapa no Taiti

TEAHUPOO - O australiano Adrian Buchan conquistou o título da etapa de Teahupoo, no Taiti, do Circuito Mundial de Surfe, o ASP World Tour. Para isso, ele derrotou na final o norte-americano Kelly Slater, líder do ranking mundial. Antes, nas semifinais, superou o australiano Mick Fanning, que era o atual campeão da etapa taitiana e está na vice-liderança do ranking.

"Eu quase nem consigo acreditar nisso", disse Adrian Buchan. "O Kelly (Slater) é incrível nessas ondas e até pensei que ele poderia ter me vencido no final. Fiquei na expectativa, mas deu tudo certo e ainda não consigo acreditar que venci esse campeonato. Hoje (domingo) foi um dia fantástico, com boas ondas, grandes tubos e até o Sol apareceu nos últimos cinco minutos. Foi realmente tudo muito especial".

Na final, Buchan largou com a nota 9,67 com um tubo. Slater começou com 7,67 e o australiano só pegou mais uma onda, outro tubo e obteve a nota 9,27. Slater conseguiu o seu primeiro bom tubo que lhe rendeu a nota 9,10, mas precisava de outra onda excelente que lhe desse 9,84 pontos. No último minuto, ele conseguiu apenas 8,80. Assim, o placar foi encerrado com vitória de Buchan por 18,94 a 17,90 pontos sobre Slater.

"Eu sabia que tinha que me desdobrar hoje", contou Buchan. "Sabia que teria que passar por grandes nomes e quando eu remava lá pra fora, dizia a mim mesmo que eu só tinha que pegar duas ondas. Esse foi o meu mantra em cada bateria e funcionou bem pra mim".

Antes da final, Buchan venceu John John Florence, apesar do havaiano ter conseguido uma nota 10, nas quartas de final. Mas o australiano conseguiu as notas 9,67 e 9,50 para vencê-lo por 19,17 a 17,33 pontos. Na semifinal contra Mick Fanning, Buchan conseguiu as notas 9,57 e 9,10 para derrotar o australiano por 18,67 a 15,80.

Para Slater, Buchan mereceu faturar o título no Taiti. "As ondas estavam muito boas hoje e o Ace (Adrian Buchan) conseguiu pegar duas no início da bateria e mereceu a vitória. Ele realmente surfou muito bem durante todo o dia e foi um legítimo campeão", afirmou Slater, que nas semifinais havia superado o australiano Kai Otton.

A participação dos brasileiros em Teahupoo foi ruim. Gabriel Medina parou na terceira fase, derrotado pelo havaiano Fredrick Patacchia, assim como Miguel Pupo, que parou em John John Florence. Já Adriano de Souza, Alejo Muniz e Filipe Toledo não venceram nenhuma bateria.

Após a disputa de seis etapas, o ranking mundial é liderado por Slater, com 38.950 pontos, seguido por Fanning, com 37.900, e pelo australiano Joel Parkinson, com 30.700. Adriano de Souza é o brasileiro mais bem colocado, na oitava colocação, com 23.500.

A próxima etapa do circuito mundial de surfe, a sétima das dez previstas para esta temporada, será disputada entre os dias 15 e 21 de setembro em Trestles, na Califórnia, nos Estados Unidos.