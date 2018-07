Adriana Araújo vence ucraniana e avança às oitavas no Mundial de Boxe em Astana A brasileira Adriana Araújo venceu neste sábado a ucraniana Lullia Tsyplakova, na categoria até 60 kg, e avançou às oitavas de final do Mundial Feminino de Boxe em Astana, no Casaquistão. A brasileira já está garantida nos Jogos Olímpicos do Rio.