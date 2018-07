Adriano aconselha Balotelli em visita à seleção italiana

RIO - O atacante Adriano, que ganhou o apelido de Imperador quando fazia sucesso na Itália, visitou na manhã deste sábado o hotel em que a seleção italiana está concentrada no Rio. Ficou lá por quase uma hora e meia, quando conversou com vários jogadores. Disse a eles que está treinando para voltar a jogar e que o técnico Dunga lhe telefonou para dizer que gostaria de tê-lo no Internacional.

Adriano fez muitos elogios ao atacante Balotelli, a quem conheceu quando o hoje titular do ataque da Azzurra tinha acabado de subir para a equipe principal da Inter de Milão e ele ainda merecia o apelido de Imperador. Num rasgo de sinceridade, o atacante brasileiro disse que se o amigo tiver juízo poderá se tornar o melhor jogador do mundo. "Se Balotelli não fizer bobagens como eu fiz, será melhor que o Messi", foi a frase dita por ele, segundo integrantes da delegação italiana.

Por fim, Adriano afirmou que a Itália é sua segunda pátria. E também revelou que vai torcer para a final da Copa das Confederações ser disputada por brasileiros e italianos, no dia 30 de junho, no Maracanã. A Azzurra estreia neste domingo na competição, diante do México, também no Rio.