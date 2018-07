Adriano assina por três anos com a Roma

Emocionado, Adriano disse que chorou ao se despedir dos companheiros do Flamengo ? em duas semanas, vai para a Itália para assinar contrato. "Devia esse retorno, até como respeito. Está sendo bem pensado e fico feliz." Adriano voltou ao Brasil em 2009 dizendo-se infeliz na Itália ? jogava na Inter. Aqui, foi campeão nacional, mas voltou a ter problemas de disciplina, que o tiraram da Copa. O jogador prometeu que mudará. "Não posso fazer o que fiz antes. Me arrependo, mas não adianta. Já passou, tenho de amadurecer." E afirmou que a saída do Flamengo é um "até breve".