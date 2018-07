Adriano com fome de bola na clausura

A semana enclausurado no CT realmente fez bem a Adriano, que luta para emagrecer e entrar em forma para a Libertadores. O Imperador treinou com vontade e foi o destaque num jogo-treino entre os reservas. Marcou os três gols da vitória de seu time por 5 a 3. Adriano se movimentou bem e permaneceu em campo nos dois tempos de 35 minutos.

No segundo, Tite alterou as equipes e colocou Douglas no time de Adriano. Os dois trocaram bons passes. Apesar disso, Adriano está fora do clássico de domingo contra o São Paulo e a presença na estreia na Libertadores é incerta. Mas seu nome está garantido na lista dos 25 inscritos que vão disputar o torneio.

Enquanto isso, torcedores do Flamengo fazem campanha para repatriar o atacante. Montaram um site na internet para recolher assinaturas virtuais em prol da causa.