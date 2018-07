Adriano de Souza é campeão na Austrália e lidera ranking mundial

O Circuito Mundial de Surfe desembarca no Rio de Janeiro, de 11 a 22 de maio, para a próxima etapa com um brasileiro na liderança do ranking: Adriano de Souza, o Mineirinho. Ontem, ele foi campeão no Drug Aware Margaret River Pro ao bater na final o havaiano John John Florence por 17,53 a 16,87 pontos. Com o resultado, chegou aos 24.500 pontos e assumiu a liderança do ranking mundial.

"Eu simplesmente bati o melhor surfista do planeta. Depois da final na etapa anterior, vim motivado para cá e consegui vencer. Coloco meu nome na galeria de campeões desta etapa e quero levar o troféu para casa", afirmou o surfista, que vestirá a camisa amarela na próxima etapa, no Rio, honraria para os líderes do ranking.

"Para mim, a corrida pelo campeonato começa agora. Estou muito orgulhoso em poder competir em casa com a camisa amarela. Será uma etapa bem difícil, onde todos estarão de olho em mim. Mas estou muito motivado e tenho que continuar trabalhando e evoluindo para ser recompensado.", continuou.

O início de temporada de Mineirinho tem sido incrível. Na primeira etapa, em Gold Coast, ele ficou na terceira posição. No evento seguinte, em Bells Beach, foi vice-campeão. E na terceira etapa em Margaret River brilhou mais uma vez com o primeiro lugar e chega ao Rio como forte candidato a vencer a etapa. "Consistência será a chave nessa temporada", disse o surfista de 28 anos, que está em sua décima temporada na elite.

Logo que saiu do mar, ele foi abraçado pelo surfista Miguel Pupo e carregado até o pódio. "Estou muito feliz, foi um evento incrível, pois tinha muita torcida e ótimas ondas. Agora vou ser perseguido pelos adversários, mas estou pronto e vou tentar fazer o meu melhor", afirmou o atleta, que abriu 7.550 pontos sobre o segundo colocado Mick Fanning e vai para a próxima etapa em uma ótima condição.

Confira o ranking do Circuito Mundial de Surfe:

1º Adriano de Souza - 24.500 pontos

2º Mick Fanning - 16.950 pontos

3º Filipe Toledo - 15.700 pontos

4º Julian Wilson - 14.950 pontos

5º Nat Young - 14.750 pontos

6º Taj Burrow - 13.450 pontos

7º Josh Kerr - 12.250 pontos

8º John John Florence - 11.500 pontos

9º Kelly Slater - 10.950 pontos

9º Jordy Smith - 10.950 pontos

9º Owen Wright - 10.950 pontos

12º Miguel Pupo - 8.750 pontos

16º Gabriel Medina - 7.450 pontos

17º Jadson André - 6.250 pontos

17º Italo Ferreira - 6.250 pontos

21º Wiggolly Dantas - 6.200 pontos

37º Alejo Muniz - 500 pontos