Adriano: desculpas e multa de 76 mil

O casamento entre Corinthians e Adriano continua, apesar de ter cometido mais uma ato de indisciplina faltando a um treino.

O atacante pediu desculpas e disse que tudo será diferente a partir de agora. Prometeu não faltar mais aos treinos e demonstrar mais comprometimento.

"Meu futuro está no Corinthians", disse o atacante. Como se não tivesse saída - ou era isso ou a rescisão -, o clube aceitou as justificativas do atleta.

Esse foi o resumo da reunião de ontem no final da tarde entre o jogador e o presidente Roberto de Andrade. "Nunca tivemos uma conversa como a de hoje (ontem). E, quando você olha no semblante da pessoa e vê que ela está falando a verdade, você aceita", disse o dirigente.

Adriano, que faltou ao treino da última terça-feira e foi vetado no amistoso contra a Portuguesa, no Pacaembu terá de pagar uma multa de 20% do salário (R$ 76 mil). "Isso já foi assinado e será descontado no próximo pagamento", afirmou o presidente.

Roberto de Andrade se reuniu por cerca de uma hora com o atleta. Também estavam presentes o diretor adjunto de futebol, Duílio Monteiro Alves, e o gerente de futebol, Edu Gaspar.

Em alguns momentos a conversa ganhou tom "áspero" e mais "autoritário" , segundo o dirigente, que descartou a rescisão de contrato. "Se fossemos optar pela rescisão, nem haveria essa reunião. Isso já estaria resolvido."

Adriano tem contrato até junho, e o clube disse que ainda não sabe se será renovado.

"Não vou dizer que essa é a última chance dele. Ele tem contrato até junho e espero que cumpra. Cumprir é só uma obrigação, e ele veio para jogar bola."

Roberto de Andrade, no entanto, disse que, se algum outro clube quiser Adriano, haverá conversa. "Nenhum jogador é inegociável", disse. Ontem, o Estado divulgou uma sondagem do Flamengo. O clube carioca nunca escondeu seu sonho de contar com o jogador e Adriano não nega sua vontade de voltar a viver no Rio.

Nas mãos de Tite. A decisão de escalar Adriano na estreia do time no Campeonato Paulista, amanhã, contra o Mirassol, está nas mãos de Tite. O treinador deve dizer hoje se pelo menos o atacante estará relacionado.

Adriano treinou bem ontem - fez até gol de perna esquerda - e se movimentou bem.

Liedson e Alex, que ficaram fora do amistoso contra a Portuguesa (derrota por 1 a o), na quarta-feira, também treinaram. A tendência é que os dois comecem como titulares contra o Mirassol, no Pacaembu. Assim, o time dever ser o que começou o amistoso contra o Flamengo, há uma semana, em Londrina.