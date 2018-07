Adriano é recebido com frieza pelos torcedores

No primeiro contato de Adriano com a torcida do Corinthians, faltou calor humano. O jogador entrou em campo com a camisa 10 pouco antes do início do confronto com o São Caetano e não teve seu nome gritado pela massa sequer uma vez. A Fiel preferiu entoar cânticos de amor ao time.

Apesar disso, o Imperador acenou para os torcedores e foi até próximo do alambrado, no setor onde fica a Gaviões da Fiel - usava boné da torcida. "É o primeiro contato com a torcida corintiana, que agora vai fazer parte da minha vida. Espero que a gente possa ser feliz", resumiu. O momento em que foi mais festejado foi quando saltou uma placa de publicidade para chegar perto das arquibancadas.

Depois da apresentação, o jogador foi para as tribunas do Pacaembu, ao lado de Ronaldo e do presidente do Corinthians, Andrés Sanches. "Dentro de campo eu vou conquistar a torcida. Acho que foi bom. Tenho a confiança de que vamos mostrar um bom futebol ao longo dos jogos." Adriano esbanjou sorrisos, distribuiu autógrafos e fez pose para foto dezenas de vezes. Foi embora pouco depois do segundo gol do São Caetano. "A partir de amanhã (segunda-feira) a gente começa a trabalhar."

Adriano passará nesta segunda por uma bateria de exames. Depois começará a fisioterapia no ombro direito, para se recuperar de uma cirurgia. Deve estrear em 22 de maio, no Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio.

