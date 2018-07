Adriano em 2011? Para Andrés, só se Ronaldo pagar O desejo de Adriano de retornar ao País em janeiro e o lobby de Ronaldo para tê-lo como companheiro na Libertadores (vaga garantida ontem) fazem crescer os comentários de que Fenômeno e Imperador podem jogar juntos em 2011. O presidente Andrés Sanchez, contudo, garante não ter conversado com empresários do atacante da Roma para contratá-lo. "O Ronaldo falou que seria um grande substituto, mas não tem nada. Agora, se o Ronaldo fizer dez cheques com o valor que ele (Adriano) quiser receber, as portas estão abertas", disse o presidente corintiano. Também assegurou que não há relação com possível negociação de Jucilei com Juventus ou Fiorentina.