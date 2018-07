Adriano, enfim, chega aos 100 kg Tite define hoje se vai ser desde o início ou só por alguns minutos. Mas dificilmente Adriano não enfrenta o São Caetano, amanhã, às 16h20, no ABC. E a chance - pode ser a última - vem num bom momento, no qual ele está mais magro, aguentando correr por mais tempo sem ficar ofegante e com Liedson e Élton passando por fase irregular.