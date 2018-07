Adriano entra nos planos do Guarani Adriano é o novo sonho do Guarani. O time vai mal das pernas no Campeonato Paulista - está na zona do rebaixamento -, mas a diretoria estaria pensando mais no marketing do que no aspecto técnico ao planejar se reforçar com o Imperador. O presidente do clube, Álvaro Negrão, porém, reconhece ser difícil a contratação, apesar da amizade do atacante com o gerente de futebol do Bugre, Isaías Tinoco, com o atacante.