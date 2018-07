Adriano está pronto, garante preparador físico do Corinthians

SÃO PAULO - Adriano está fisicamente pronto para voltar a defender o Corinthians após sua desastrosa estreia, há um mês contra o Atlético-GO. Quem garante é o preparador físico do Fábio Mahseredjian, que deu o aval para Adriano ficar no banco de reservas domingo contra Atlético-PR.

"O Tite vai me perguntar se o Adriano tem condições (de jogar) e minha resposta será positiva. Ele tem condição para atuar 30, 35 ou até 40 minutos num nível físico de excelência."

Adriano está visivelmente mais magro e já demonstra muito mais mobilidade - e também velocidade - do que há um mês.

O atacante participou intensamente de um treino coletivo que durou 40 minutos, ontem. Correu muito e até buscou jogo no meio de campo.

"Ele evoluiu bastante na última semana, vem se dedicando e está empenhado. Perdeu peso e o porcentual de gordura abaixou. Seu peso está próximo de quando ele atuava no Flamengo", explicou Mahseredjian.

Na época, o Imperador, artilheiro do time campeão brasileiro em 2009, pesava 95 quilos.

Segundo o preparador físico, as dores no tornozelo esquerdo, ainda em consequência da cirurgia feita em abril, atrapalharam a recuperação do jogador.

"Quando se treina com dor, você se cansa duas vezes mais, e o treino fica mais pobre."

Mahseredjian, que trabalhou com o atacante na seleção brasileiro, acha, no entanto, que dificilmente Adriano terá gás para jogar uma partida completa nesta reta final de Brasileiro. "Faltam só cinco jogos, acho difícil."

Tite pode perder o atacante Emerson para a partida contra o Atlético-PR. Ele será julgado pelo STJD e pode pegar de quatro a 12 jogos de suspensão por ter pisado em um jogador do Avaí.

Jorge Henrique, que se recupera de contusão, deve começar no banco de reservas.