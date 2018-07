Adriano evolui e entra na lista da Libertadores

Assim, Adriano vai ficar fora da estreia da Libertadores, quarta-feira, contra o Deportivo Táchira, na Venezuela.

Como era esperado, não houve nenhuma surpresa na lista com o nome dos 25 jogadores que estão inscritos na competição.

O técnico Tite vai levar o zagueiro Paulo André mesmo machucado, recuperando-se de uma artroscopia no joelho direito. Douglas também garantiu seu lugar e tirou da lista Vítor Júnior.Não há nenhum jogador das categorias de base na relação do treinador.

A delegação viajaria à Venezuela na madrugada em voo fretado. Mas um atraso do avião mudou as planos da viagem. Os jogadores se reapresentam hoje pela manhã no CT e só depois vão à Venezuela. / V.M.