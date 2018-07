Adriano frustra sonho de Palmeiras e Corinthians

O atacante Adriano tem uma agenda cheia amanhã na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio. Vai lançar um projeto social na comunidade onde nasceu e que vive dias mais calmos após ocupação policial, deflagrada em novembro. Vai também rever amigos e anunciará o seu futuro no futebol. Mas a notícia não será animadora para Corinthians e Palmeiras, interessados na contratação do craque. Segundo o empresário do jogador, Gilmar Rinaldi, o Imperador continua na Roma, com quem tem contrato até 2013.

"Eu sempre falei que ele iria permanecer na Itália, mas as pessoas não acreditaram em mim. O Corinthians e o Palmeiras não me procuraram para negociar nada", disse Rinaldi ao Estado. Em entrevista ao jornal Corriere dello Sport, Adriano garantiu que não vai deixar a equipe italiana. "O que conta é o que eu digo e repito pela enésima vez que a Roma é e será minha equipe", afirmou.

No domingo, Adriano desembarcou no Rio para passar o Natal com a família. Ao contrário do ano passado, quando se refugiou na Vila Cruzeiro e forçou a saída da Internazionale de Milão, garante que retornará à Itália. Sua passagem já está comprada para o dia 29.

Amanhã, vai divulgar o projeto "Imperadores da Vila", que consiste em dar amparo social, educacional e esportivo a crianças da região. Sua ideia é construir um complexo esportivo que levará o nome de Almir Leite Ribeiro, o Mirinho - homenagem a seu pai, que morreu em 2004.

Seu Mirinho começou a dar sinais de uma saúde debilitada após ser atingido na Vila Cruzeiro por uma bala que se alojou em sua cabeça em 1992. Depois de perder o "seu melhor amigo", Adriano entrou em depressão e chegou a admitir publicamente problema com bebida alcoólica.

A relação de Adriano com a Vila Cruzeiro é antiga e polêmica. Nos últimos anos, ele foi visto várias vezes em bailes funks na comunidade, ao lado de amigos de infância. O atleta sempre teve trânsito livre no território que até semanas atrás era o quartel general do tráfico de drogas do Rio. Nunca, antes da ocupação policial, revelou publicamente a intenção de abrigar no local projetos sociais que pudessem ser uma alternativa de vida a milhares de crianças e adolescentes que o idolatram na região.

Adriano já foi investigado duas vezes pela polícia por suposto envolvimento com traficantes da Vila Cruzeiro.

No primeiro caso, por causa de uma moto Hornet 600 comprada por ele e registrada em nome de Marlene Pereira de Souza, mãe de Mica, então chefe do tráfico da Vila Cruzeiro. Ela tem 64 anos, se diz analfabeta e não tem carteira de habilitação.

Depois, ele foi citado numa conversa entre traficantes que comentavam sobre uma doação de R$ 60 mil que o jogador teria feito a Fabiano Atanásio, outro chefe do tráfico local. Este inquérito foi arquivado e o outro ainda não está concluído.