Adriano já projeta final com Santos

YOKOHAMA - Num jogo em que o Barcelona não quis forçar o ritmo e até poupou alguns titulares, o lateral brasileiro Adriano acabou sendo o destaque em campo. Escalado como titular pelo técnico Guardiola, ele marcou dois gols na vitória do time espanhol sobre o Al-Sadd, por 4 a 0, nesta quinta-feira, em Yokohama, no Japão. E comemorou sua boa atuação já projetando o confronto com o Santos, no domingo, pela final do Mundial de Clubes.

"O jogo de hoje (quinta-feira) foi importante. Foi uma boa vitória, que nos dá confiança para enfrentar o santos", comentou Adriano, que marcou os dois primeiros gols do Barcelona sobre o time do Catar - o também brasileiro Maxwell fez outro e o malinês Keita definiu a goleada. "A equipe está de parabéns. Conseguimos o que queríamos e agora temos essa final tão esperada contra o Santos", completou o lateral.

Adriano reconheceu que o duelo entre Barcelona e Santos, marcado para domingo, também em Yokohama, é a final ideal nesta edição do Mundial. "Todo mundo já estava esperando por isso, ansioso para que chegue logo domingo. Vai ser um jogo bonito", afirmou o lateral brasileiro, que ainda comentou sobre a atuação do time espanhol contra o Al-Sadd. "A gente nunca tira o pé, mas dá uma cadenciada. Agora, é importante descansar para a final."

A nota triste do dia, segundo Adriano, foi a contusão do atacante espanhol David Villa, que sofreu uma fratura na perna esquerda durante a vitória sobre o Al-Sadd. O Barcelona já confirmou a lesão, mas ainda não revelou qual será o tempo de recuperação do jogador, que foi levado ao hospital para exames. "A gente só lamenta a contusão do David Villa e espera que ele possa voltar o mais rápido possível", disse o lateral brasileiro.