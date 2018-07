Adriano joga entre reservas e ganha vaias da torcida

LONDRINA - O primeiro tempo terminou no Estádio do Café com festa do torcedor do Corinthians pela convincente vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo. Depois do intervalo, os dois times voltaram com jogadores reservas. Engana-se, porém, quem pensa que o ânimo do público diminuiu. Ao contrário. A expectativa era grande, porque nem só novatos ou atletas mais modestos estariam em campo. Pelo lado alvinegro, um astro chamado outrora de Imperador assumia a responsabilidade dos gols. Era o suficiente para garantir a continuação da festa.

O que parecia motivo de empolgação tornou-se, em pouco tempo, o destaque negativo do domingo em Londrina. Adriano foi a maior decepção do clássico que terminou empatado por 2 a 2. Mesmo num amistoso marcado por clima ameno, recebeu algumas vaias. Enquanto atuou, seu time foi derrotado por 2 a 0 e praticamente não criou oportunidade de gol.

Adriano deixou o gramado cabisbaixo, tentando justificar os 45 minutos improdutivos. Quase não pegou na bola, correu pouco, ficou preso na marcação adversária e deixou os meias quase sem opção para armar jogadas de ataque. "Ainda é cedo para falar alguma coisa, estamos no começo de temporada, desgastados pela pré-temporada", declarou. "O trabalho pesado da semana prejudicou o desempenho, e é preciso ver que a equipe reserva está desentrosada."

O jogador procurou não entrar em polêmica. Tem sido alvo não apenas de comentaristas e torcedores, mas dos próprios dirigentes corintianos. Nas férias, envolveu-se em nova polêmica, fato que irritou a cúpula alvinegra. Se não voltar a mostrar um futebol competitivo logo, deverá ser dispensado pelo clube. "Cabe às pessoas que estão me criticando ver o que estou fazendo, trabalhando forte", acrescentou. "Ainda tenho de fortalecer a panturrilha e o tendão, mas, assim que estiver bem fisicamente, vou dar minha contribuição."

Os titulares, por outro lado, tiveram motivos para festejar o desempenho convincente no primeiro jogo depois da conquista do título brasileiro. Um dos melhores foi Alex, autor de bons passes e um belo gol. O meia fez dupla com Danilo na armação e teve papel fundamental no período em que jogou. "Mas tudo o que fizemos aqui ainda é pouco, precisamos evoluir para atingir nossos objetivos", disse o atleta.

No Flamengo, o assunto predominante é o imbróglio envolvendo Ronaldinho Gaúcho, o clube e a parceira Traffic. O meia-atacante afirmou que hoje o futuro deve ser definido. Seu irmão e empresário, Roberto Assis, afirmou que o astro só continua na Gávea se receber os R$ 3,75 milhões de salários atrasados, de responsabilidade da Traffic.

Tragédia. O jogo foi precedido por uma tragédia. Charles de Oliveira, 34 anos, técnico do juvenil do Londrina, morreu em acidente de carro, na noite de sábado, depois de ter deixado o CT da SM Sports, onde acompanhou o treino do Flamengo e jantou com o pessoal do clube carioca. / E.M.