Adriano na Libertadores depende de Tite

A decisão de incluir Adriano na lista de jogadores para a Libertadores está nas mãos de Tite. E a diretoria, que já multou o atacante em 20% do salário, está ao lado de seu treinador.

Adriano está temporariamente afastado do time para recuperar a forma física - ele não atuou nas duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista.

A estreia do Corinthians na Libertadores será no dia 15 de fevereiro, contra o Deportivo Táchira, da Venezuela. A lista com os 25 jogadores inscritos precisa ser entregue até 48 horas antes.

Respaldado pela diretoria, Tite está confortável em vetar o atacante. Tudo vai depender de como ele evoluirá nos treinos.

Dos reforços, Elton tem boa chance de estar na lista. Vítor Júnior corre por fora. Já Felipe, Gilsinho e Cássio vão se contentar só com o Campeonato Paulista.