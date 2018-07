Adriano não aparece e fica na berlinda

Adriano deflagrou uma crise no Corinthians às vésperas da estreia no Campeonato Paulista e durante a preparação do time para a Libertadores. O atacante faltou ao treino de ontem, preparatório para o amistoso de hoje, às 21h, com a Portuguesa, no Pacaembu, e foi colocado contra a parede pela diretoria.

Seu contrato com o clube, que termina em junho, só será renovado se houver uma grande reviravolta. Mas são poucos no clube que acreditam nisso. A princípio, não existe risco de um rescisão de contrato agora. Mas apenas por questões financeiras. Se demitisse Adriano neste momento, o clube teria de pagar seu salário (de cerca de R$ 380 mil por mês) até junho.

Além de cortado do jogo desta noite, o atacante será multado em um porcentual a ser definido do salário e terá uma conversa direta com o presidente em exercício, Roberto de Andrade.

Ontem, o dirigente bateu pesado no jogador, que ficou no Rio por causa do aniversário da mãe, na segunda-feira à noite. "Não digo que foi uma demonstração total (de falta de vontade), mas posso dizer que foi indício de não querer (jogar mais no Corinthians)", disse o cartola. "É um indício de que o jogador não está com muita vontade de trabalhar conosco e de que se renove o contrato com ele."

As declarações do presidente em exercício têm respaldo de todos os diretores. As críticas, que já não eram poucas depois da fraca atuação no amistoso contra o Flamengo, domingo, em Londrina, só aumentaram depois da falta de ontem.

As cobranças ao jogador vão aumentar após o ato de indisciplina e seu desempenho será avaliado com mais critério. "Ele chegou contundido, ficou em recuperação e teve de operar o tendão. Não quisemos avaliá-lo antes porque ele jogou muito pouco. Iríamos fazer isso agora", disse Roberto de Andrade, deixando claro que o atacante foi poupado na temporada passada.

Paciência no limite. O técnico Tite revelou ontem que havia decidido que Adriano jogaria o amistoso contra a Portuguesa. Havia a possibilidade até de ele começar pela primeira vez como titular - Liedson será poupado (leia abaixo).

"Estávamos na minha sala, eu o Bruno (Mazziotti, fisioterapeuta), o Fábio (Mahseredjian, preparador físico), e tínhamos decidido o que era melhor para o Adriano, e o melhor era jogar", afirmou Tite. "Mas entrou o Edu (Gaspar, gerente de futebol) e disse sobre a falta. A partir daí, ficou fora do jogo."

O atacante deve comparecer hoje no CT para treinar à tarde, uma vez que não vai para a partida no Pacaembu. A conversa com a diretoria deve ocorrer amanhã, segundo Roberto de Andrade.

Tite evitou comentar se também vai ter uma conversa em particular com Adriano. O técnico mostrou discurso mais ameno que o da diretoria, mas a cada dia fica mais claro que sua paciência com o atleta está acabando.

"O Corinthians quer o Adriano, o Tite quer, mas o Adriano tem de querer", afirmou. "Pelo tempo de inatividade, o Adriano precisa ter mais vontade, não uma vontade básica, mas algo maior, uma doação maior."

A ausência no treinou chegou a causar surpresa na comissão técnica, porque Adriano vinha fazendo uma pré-temporada "aceitável", mostrando boa vontade, embora ainda abaixo do nível físico dos demais.

O próprio jogador se dizia comprometido e queria apagar a má imagem da partida contra o Flamengo: jogou mal nos 45 minutos em que esteve em campo e foi vaiado pela torcida.

Após a partida, ele se mostrou tranquilo e pediu um pouco de calma aos torcedores que o criticavam. "Cabe às pessoas que fazem as críticas avaliarem o que eu estou fazendo. Os companheiros e o treinador sabem o quanto eu estou treinando. Eu sei que eu sou um iluminado e estou tranquilo. Tem muita coisa pela frente. Crítica é bom para a gente amadurecer. O Adriano vai voltar com calma."