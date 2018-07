Adriano não viaja e pode jogar no sábado de carnaval

SÃO PAULO - Apesar de estar na lista do Corinthians para a Taça Libertadores, Adriano não viajou à Venezuela com elenco que enfrenta o Táchira amanhã. A comissão técnica decidiu que o Imperador vai passar outra semana apenas treinando no CT para recuperar a forma física.

Se a semana for produtiva e Adriano continuar mostrando que está bem, o atacante pode voltar ao time sábado de carnaval, contra o São Caetano, no ABC, pelo Paulistão.

O Imperador seria a 'estrela' de um time recheado de reservas - Tite já decidiu que os atletas que atuarem na Venezuela amanhã serão poupados do jogo de sábado.