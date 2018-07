Adriano participa de jogo-treino

O último jogo oficial de Adriano foi em 4 de março, pelo Corinthians. No Flamengo, depois da segunda cirurgia no tendão de Aquiles, ele tem aumentado as participações em treinos recreativos, trabalhos em campo reduzido e até coletivos.

O jogo-treino, na manhã de ontem, foi comandado pelo auxiliar e filho do técnico Dorival Júnior, Lucas Silvestre. O treinador ainda não havia retornado após o empate sem gols com a Portuguesa, em São Paulo.

No desembarque do time, ontem, o lateral esquerdo Ramon reclamou de falta de sorte. "É muito pouco pela grandeza e pela história do clube, mas acho que é uma fase também."

No domingo, o Flamengo enfrenta o São Paulo, no Engenhão, às 16 horas.