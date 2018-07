Adriano será atração no Pacaembu O Corinthians sabe da força de sua torcida. E, ciente que ela pode fazer a diferença diante do São Caetano, amanhã, a diretoria usará a imagem de Adriano para lotar o Pacaembu. O atacante será apresentado aos corintianos antes da partida. A expectativa é que ao menos 30 mil pessoas estejam no estádio.