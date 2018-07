Adriano tenta aumento com o Santos Adriano vive desde o meio do ano passado um impasse parecido com o que levou Ganso a trocar a Vila Belmiro pelo Morumbi: a falta de reconhecimento da cúpula santista. Titular absoluto no time de Muricy Ramalho nos quatro últimos títulos conquistados pelo clube, o volante continua com salário mensal de R$ 30 mil, inferior ao de muitos jogadores da base, dez vezes menor do que à da maioria dos companheiros de time. Após a conquista da Libertadores em 2011, a diretoria prometeu corrigir os salários defasados de alguns titulares, mas Adriano ficou para trás.