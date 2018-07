Adriano volta a ser 'preso' no CT Para dar sequência ao processo de recuperação física e perda de peso, o atacante vai permanecer mais uma vez concentrado no CT. Ele treinou ontem e não poderá sair até sábado, quando o time enfrenta o São Caetano, no ABC, pelo Campeonato Paulista. Segundo a comissão técnica, as chances de o Imperador voltar a campo nesse jogo são grandes.