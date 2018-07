Adultos trocam figurinhas no bar, na academia...

Quem disse que figurinha é coisa de criança? Desde o último dia 11, quando o álbum oficial da Copa do Mundo foi lançado, há um monte de marmanjo (e moças já crescidinhas, também) atrás dos cromos das 32 seleções que disputam o torneio. "Corro atrás do Kaká", contou o universitário Willian Barboza, na última quinta, enquanto trocava exemplares com colegas de um escritório de advocacia em um bar. "Só falta ele e outros quatro jogadores." O estudante já gastou R$ 100 em pacotinhos na batalha para finalizar a coleção. E leva bolos de figurinhas para todos os cantos para trocar com outros colecionadores - no trabalho, na faculdade, na rua.

Os almoços com os colegas do escritório, por exemplo, costumam virar um mercado de escambo. "Ainda fazemos planilhas para controlar o que temos, trocamos e-mails pedindo pelo Ronaldinho Gaúcho ou pelo goleiro reserva do Japão", diz o advogado Caio Fernandes, que compra o álbum da Copa desde a edição de 1994. "Até os sócios da empresa participam."

Mas porque raios o povo acha tão bacana caçar a foto do rosto do francês Thierry Henry, do português Cristiano Ronaldo ou mesmo de quase desconhecidos como o coreano Jung Sung-Ryong? "É gostoso pela nostalgia", defende a universitária Luana Gardin. "Lembro de minha infância. Quando soube que eu estava colecionando, minha mãe comprou pacotinhos e me trouxe de presente, com biscoitos e leite. Depois, ficou me vendo deitada, colando os cromos."

Para o educador físico Aniello Macatrozzo, a graça é o desafio de procurar pelas figurinhas. "E quando eu completar, vou falar para todo mundo, com orgulho, que consegui." Fanático, ele coleciona os álbuns da Copa desde 1994 e cola algumas das repetidas em seu armário na academia onde trabalha (e onde negocia os cromos também).

Trocas. A mais evidente prova de que a mania se espalhou por aí é que em quase todos os lugares há gente negociando as figurinhas. "Te dou meu Cannavaro por duas das suas." "Tem o emblema da Argentina aí?" São exemplos de frases que são ouvidas pelas ruas de São Paulo.

Há grupos de fanáticos que marcam encontros em bancas de jornal, no vão do Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista. "Uma vez, estava no prédio de minha namorada e vi uns garotos de 7 anos", lembra o advogado Fernandes. "Não deu outra. Abordei-os e perguntei "vocês têm figurinhas da Copa?" Eles pegaram as repetidas que possuíam e trocamos."

"Na agência onde trabalho, pensamos até em começar a "bater bafo" (espécie de disputa pelos cromos) nas mesas", relata o publicitário Felipe Santos, que tem um álbum em parceria com os dois irmãos. Aliás, o único do trio que ainda é criança, o de 10 anos, é também o único que não se empolga com a brincadeira.

Na Pontifícia Universidade Católica Católica de São Paulo (PUC-SP), há mesas de trocas nos corredores. "Tem até uma plaquinha dizendo "trocamos figurinhas aqui entre tal e tal horário"", observa o universitário Barboza, que lá estuda.

E quando o álbum é completado? Como ficam os aficionados? "Dará um vazio, pois não terei mais de ir na banca para comprar os pacotes", opina, com tom de melancolia, o advogado Barboza. "Vou é me gabar", contrapõe o educador físico Macatrozzo.

Febre. Não só a editora Panini, responsável pelo álbum, que tem lucrado com a mania - a empresa não revela o faturamento, entretanto, vendeu tanto que teve de se desculpar com os consumidores que passaram a semana sem encontrar pacotinhos em pontos de venda paulistanos. Os donos de bancas de jornal também estão com largos sorrisos estampados nos rostos.

"Há mais de 30 anos que não presenciamos um movimento tão intenso no setor", afirma Ricardo do Carmo, presidente do Sindicato dos Vendedores de Jornais e Revistas de São Paulo. "Só no meu ponto, no centro da capital paulista, a freguesia quintuplicou", diz.

Para Carmo, isso é bom não só pelo lucro que consegue com o álbum e as figurinhas. "Os colecionadores ainda se interessam por comprar uma revista, um jornal", conta. "Gente que não está acostumada a ler tem surgido." Para aproveitar a onda, ele organiza um clube de trocas. Os encontros serão todos os sábados, a partir do dia 22 de maio, em sua banca. Para atrair a clientela, serão distribuídos saquinhos de pipoca para quem comparecer.

Bandidos. O vício pelo álbum despertou o interesse de um tipo não esperado: a bandidagem. A procura pelas figurinhas é tanta que um grupo de criminosos pensou "podemos lucrar com isso."

Na quarta passada, cinco homens armados roubaram 135 caixas de cromos de uma distribuidora em Santo André. Ao todo, 135 mil pacotes foram levados.

Na sexta, a Polícia Militar encontrou parte do material e deteve três suspeitos. Especula-se que os bandidos venderiam cada pacote por até quatro vezes o valor original, de R$ 0,75.