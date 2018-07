Adversário de Cielo, Bousquet é suspenso por doping

A Federação Francesa de Natação suspendeu o nadador Frederick Bousquet por dois meses, após ele ser flagrado no doping com a substância heptaminol, um estimulante proibido durante o período de competição. Bousquet é um dos principais adversários do brasileiro Cesar Cielo nas provas dos 50 e 100 metros livre.

O nadador francês testou positivo durante uma competição disputada em Canet, na França, em junho. Suspenso desde o dia 20 de setembro das competições nacionais, Bousquet admitiu nesta quarta-feira ao jornal L''Equipe que utilizou uma pomada sem ler a bula na época, o que deve ter resultado no doping.

Após reconhecer a culpa, o nadador disse utilizar um remédio específico para tratar uma "patologia específica". Mas durante a competição de junho, ele estava sem o medicamento e comprou um similar, que continha a substância proibida.