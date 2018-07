Rivais de surfistas brasileiros no Pipe Masters estão definidos

A chave do Billabong Pipe Masters foi definida para a disputa que deve começar nesta quinta-feira após a definição dos dois surfistas que ficaram na primeira e segunda posições, respectivamente, na triagem para a competição. Além do australiano Jack Robinson e do havaiano Jamie O'Brien, foram convidados o veterano Bruce Irons, irmão de Andy Irons, que morreu em 2010 e está sendo homenageado pelo evento, e o australiano Wade Carmichael, que lidera a Tríplice Coroa.

A chamada para a competição será às 15h30 (horário de Brasília) e Gabriel Medina estará na terceira bateria contra o havaiano Keanu Asing e o australiano Wade Carmichael. "Os surfistas locais são caras que já conhecem essa onda e vai ser difícil, mas eu vou surfar contra um cara que está liderando a Tríplice Coroa, o australiano, e tenho de manter o foco", afirmou Medina.

Já Adriano de Souza vai enfrentar a surpresa Jack Robinson, australiano que se meteu no meio dos havaianos e ficou em primeiro na triagem. Além dele, Mineirinho terá pela frente Michel Bourez, do Taiti, que também é especialista em tubos. Já Filipe Toledo entra na bateria seguinte contra o norte-americano Kolohe Andino e Jamie O'Brien, um dos maiores especialistas em Pipeline.

O líder do ranking mundial, o australiano Mick Fanning, vai decidir sua sorte na primeira fase contra dois havaianos, Sebastian Zietz e Bruce Irons, que já venceu o Pipe Masters em 2001. Vale lembrar que apenas o primeiro colocado de cada bateria na primeira fase avança diretamente para a terceira fase. Os dois perdedores vão para a segunda fase, que é uma repescagem, e quem perde dá adeus à competição.

BATERIAS DA 1ª FASE

1ª - Italo Ferreira (BRA) x Adrian Buchan (AUS) x Glenn Hall (IRL)

2ª - Owen Wright (AUS) x Jadson André (BRA) x Dusty Payne (HAV)

3ª - Gabriel Medina (BRA) x Keanu Asing (HAV) x Wade Carmichael (AUS)

4ª - Adriano de Souza (BRA) x Michel Bourez (TAH) x Jack Robinson (AUS)

5ª - Filipe Toledo (BRA) x Kolohe Andino (EUA) x Jamie O'Brien (HAV)

6ª - Mick Fanning (AUS) x Sebastian Zietz (HAV) x Bruce Irons (HAV)

7ª - Julian Wilson (AUS) x Kai Otton (AUS) x Ricardo Christie (NZL)

8ª - Jeremy Flores (FRA) x Matt Wilkinson (AUS) x Jordy Smith (AFR)

9ª - Kelly Slater (EUA) x Taj Burrow (AUS) x CJ Hobgood (EUA)

10ª - Nat Young (EUA) x John John Florence (HAV) x Brett Simpson (EUA)

11ª - Bede Durbidge (AUS) x Wiggolly Dantas (BRA) x Adam Melling (AUS)

12ª - Josh Kerr (AUS) x Joel Parkinson (AUS) x Miguel Pupo (BRA)